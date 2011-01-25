Корреспонденты СТВ поздравили минских Татьян с праздником

Все Татьяны 25 января празднуют свои именины. Неофициальная интернет-статистика утверждает, что в ТОП-3 самых популярных женских имен стран СНГ попадает имя Таня.

Татьяна упряма, властна, целеустремленна, не терпит возражений, порой деспотична. Это очень эмоциональный, артистичный человек с огромным обаянием. Эгоцентрична, не сентиментальна. Очень субъективна. Дружить предпочитает с мужчинами, рядом с которыми обычно становится более мягкой и женственной. Чаще всего Татьяна довольно общительна и коммуникабельна, хотя не очень-то считается даже с близкими. Верность в ней соединяется с чувством собственного достоинства. Татьяна точно представляет, что ей нужно в жизни и не выносит возражений. В компании ведет себя раскованно. Умеет добиться своего. В мужском обществе преображается - становится оживленной, обаятельной, кокетливой. Татьяна - человек не примитивный и принимает жизнь такой, какая она «есть», не питая иллюзий.