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Корреспонденты СТВ поздравили минских Татьян с праздником

25 января 2011 12:49
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Все Татьяны 25 января празднуют свои именины. Неофициальная интернет-статистика утверждает, что в ТОП-3 самых популярных женских имен стран СНГ попадает имя Таня.

Татьяна упряма, властна, целеустремленна, не терпит возражений, порой деспотична. Это очень эмоциональный, артистичный человек с огромным обаянием. Эгоцентрична, не сентиментальна. Очень субъективна. Дружить предпочитает с мужчинами, рядом с которыми обычно становится более мягкой и женственной. Чаще всего Татьяна довольно общительна и коммуникабельна, хотя не очень-то считается даже с близкими. Верность в ней соединяется с чувством собственного достоинства. Татьяна точно представляет, что ей нужно в жизни и не выносит возражений. В компании ведет себя раскованно. Умеет добиться своего. В мужском обществе преображается - становится оживленной, обаятельной, кокетливой. Татьяна - человек не примитивный и принимает жизнь такой, какая она «есть», не питая иллюзий.

фото Татьянин день

фото Татьянин день

фото Татьянин день

фото Татьянин день

фото Татьянин день

фото Татьянин день

фото Татьянин день

фото Татьянин день

фото Татьянин день
# общество

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