Министерство обороны занялось подготовкой салюта ко Дню Независимости

Ежегодно в его творческое оформление вносятся поправки. В этом году 3 июля в небо взлетят "акация", "гортензия", "бриллиант", "эдельвейс", "зеленые огни" и "звездопад". Продемонстрируют и технические новшества, какие – организаторы пока сохраняют в тайне. 30 залпов прогремят одновременно в шести точках столицы. Самое яркое зрелище ожидается у стелы "Минск – город герой", где три салютных установки озарят столичное небо на высоте 3,5 километров.