Прямой эфир

Министерство обороны занялось подготовкой салюта ко Дню Независимости

25 июня 2008 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Ежегодно в его творческое оформление вносятся поправки. В этом году 3 июля в небо взлетят "акация", "гортензия", "бриллиант", "эдельвейс", "зеленые огни" и "звездопад". Продемонстрируют и технические новшества, какие – организаторы пока сохраняют в тайне. 30 залпов прогремят одновременно в шести точках столицы. Самое яркое зрелище ожидается у стелы "Минск – город герой", где три салютных установки озарят столичное небо на высоте 3,5 километров.
# общество # Салют в Минске 3 июля 2014

Другие новости рубрики

Все новости
24 июня 2008 16:48

Семилетний мальчик, потерялся в лесу в Пружанском районе Брестской области

24 июня 2008 16:47

Телохранители Содружества борются за звание лучшего в профессии

24 июня 2008 16:46

В столице пройдет большой физкультурно-спортивный праздник