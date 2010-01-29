Открытие городского ежегодного конкурса «Столичный учитель столичному образованию»

Претенденты на пути к победе в главной номинации «Учитель» использовали все возможные приемы.

В частности, они проявляли искусство ораторского таланта, вокала и актерского мастерства. В помощь участникам на сцену вышли благодарные ученики и даже ревнивые мужья.

НАЗВАНА САМАЯ ОЧИЩЕННАЯ ОТ СНЕГА ТРАССА

Метель не уровняла дорожные позиции в снежном рейтинге, но определила лидеров. Итак, какая же минская трасса очищена на десяточку?

В то время как заснеженные магистрали задавали задачи автомобилистам, то и дело заставляя их выписывать зигзаги и буксовать, центральные участки сдавались по минимуму. Проспект Независимости оказался внезависимости от сюрпризов погоды. А значит, победа в номинации «эталон чистоты» станет для него приятным сюрпризом.

РЕКОНСТРУКЦИЯ БЕЛГОСЦИРКА ИДЕТ УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ

Чтобы уже в День знаний показать новое лицо Белгосцирка, акробатические трюки приходится осваивать даже строителям.

Пока начинка будет меняться на глазах, внешний силуэт лишь обновит свои черты. За кулисами стройпроекта — бассейн, помещение водоподготовки, обитель для экзотических животных, тренировочная арена, вольеры и даже гостиница для артистов.

СФОРМИРОВАН СОСТАВ ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ В МИНГОРСОВЕТ

Сегодня на совместном заседании Мингорисполкома и президиума Мингорсовета сформирован состав городской избирательной комиссии по выборам депутатов в Мингорсовет.

Из 35 кандидатов в состав избиркома вошли 13 человек. Все они представляют политические партии или общественные объединения.

Напомним, выборы в местные советы депутатов пройдут 25 апреля. В Минске будет образовано 57 округов и создано 707 комиссий — одна территориальная городская и девять районных с правами окружных.

ПОСЛЕ РЕМОНТА ОТКРЫВАЕТСЯ УЧАСТОК УЛИЦЫ ПРИТЫЦКОГО ОТ ЛОБАНКА ДО БРИКЕТА

Одновременно из маршрутов 554 и 36 автобусов исключается остановка «Кунцевщина». Вместо нее для 36-го организована остановка «Притыцкого».

28 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ МИНСКА

28 января 1897 года была проведена первая Всероссийская перепись населения. Доподлинно известно, что в Минске на тот момент проживало всего 90 тысяч 912 жителей.

Ровно 85 лет назад наш город во второй раз посетил Владимир Маяковский, выступления которого с чтением лекций и стихов прошли в здании Дома культуры (ныне Русский театр).

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