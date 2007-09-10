В Мингорисполкоме подвели итоги праздника

В праздновании Дня города приняли участие около 350 тысяч человек и около 200 тысяч стали свидетелями красочного фейерверка.

Сотрудники правопорядка зафиксировали около 60 правонарушений - в два раза меньше, чем в обычные дни. Спокойной назвали обстановку и столичные медики. В скорую помощь обратились 55 человек. Чаще всего она требовалась тем, кто находился у Дворца спорта и стелы. 12 человек доставлены в больницы, 6 из них - госпитализированы. В основном жаловались на головную боль и ушибы.

Мусора после массовых гуляний на этот раз вывезли втрое больше, чем в прошлом: 312 тысяч кубометров. Город приводили в порядок 256 единиц спецтехники. Справились за несколько часов. Так что утро нынешнего дня Минск встретил красивым и чистым.

