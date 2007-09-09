Праздник продолжается

Белорусская столица продолжает праздновать 940-й день рождения. Массовые гуляния проходят во всех районах города.

Большинство минчан и гостей города сегодня с утра направились к главной библиотеке страны. Здесь развернулась выставка достижений народного хозяйства промышленных предприятий. Продают буквально все. Минчане могут купить любые гостинцы к праздничному столу - от кондитерских до рыбных изделий. Атмосферу праздника создает культурно-развлекательная.

Как отметили правоохранители, в праздновании дня вчерашнего приняли участие более 250 тысяч минчан и гостей города. За экстренной медицинской помощью обратилось 55 человек. Жаловались в основном на ушибы и головные боли, количество преступлений в этот день снизилось вдвое.

