В связи с прибытием делегаций и проведением саммита глав государств СНГ движение транспорта ограничено

С 7.00 до 12.00 ограничения действуют на автодороге М-2 (Минск - Национальный аэропорт - Минск). Участок дороги Слобода - Новосады от города Смолевичи до Кургана Славы будет закрыт.

Большегрузный транспорт перед въездом в Борисов должен направляться на автодорогу Брест-Минск-граница России. Водителям, движущимся в направлении Минска по автодороге Слобода - Новосады, рекомендуется маршрут через Жодино и Смолевичи с выездом на автодорогу М-1 (Брест - Минск - граница России).

Ближайшие въезды в Минск со стороны Могилевского и Слуцкого направлений. Сегодня с 16.00 до 19.00 ограничивается движение по автодороге М-2 в направлении Слобода - Новосады и города Борисова.

28 и 29 ноября частично ограничено движение транспорта будет и в столице. Изменения коснутся центральной части Минска, включая проспекты Независимости и Победителей. ГАИ рекомендует водителям выбирать другие маршруты движения и отказаться от поездок на личном транспорте в центральную часть города во избежание заторов.