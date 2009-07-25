В Литве поднимут возрастной ценз для занятий сексом

В половые отношения будет разрешено вступать не с 14, а с 16 лет.

Члены правящей парламентской фракции Сейма Литвы зарегистрировали поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие наказание за половые отношения с лицами, не достигшими 16 лет.



В поправках предусмотрено наказание в виде трех лет лишения свободы за вступление в половую связь с лицами, не достигшими 16-летнего возраста. Такие же поправки предложили и два представителя других сеймовских фракций, которые предлагают за вступление в половую связь с лицами, не достигшими 16 лет, применять наказание в виде лишения свободы на два года. Кроме того, в поправках предлагается наказывать несовершеннолетних 16-18 лет, вступивших в половую связь с лицами до 16 лет, в тех случаях, когда на них поступила жалоба от потерпевших или их законного представителя или по требованию прокурора.



Инициаторы поправок считают, что закон должен гарантировать «нормальное развитие и сексуальную неприкосновенность неполовозрелых лиц». До сих пор в Литве существовал более низкий возрастной ценз, позволявший начинать половую жизнь с 14-летнего возраста.



Контролер по соблюдению прав ребенка Риманте Шалашявичюте забила тревогу по этому поводу, когда вскрылись факты вовлечения 14-летних девочек в занятие проституцией, сообщает «БЕЛТА».