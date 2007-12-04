В Гомеле впервые аттракционы заработали зимой

В центральном парке рискнули смешать новогодние гулянья и традиционные летние развлечения. Впервые зимой стали доступны катания на летающих тарелках, вертолетах и каруселях.

На время зимы парки развлечений замораживаются. Но только не в этом году. Такого еще не видел ни один белорусский парк! Оказывается, аттракционы не боятся ни снега, ни мороза. И люди, которые ищут ощущения погорячее, находят их в необычном для зимы месте.

"Летающие тарелки", "вальс", "вертолеты" и еще больше десятков металлических радостей для человека. Для румянца щек и для особого настроя - зимних каникул не будет, каникулы затянутся на целый сезон.

Администрация гомельского парка теперь работает как белка в колесе. Это первый эксперимент такого масштаба. Готовились основательно. Аттракционы посмотрели, проверили и решили - работать им как нанятым в любое время года.

Отказались только от надувных "батутов". Детям придется разуваться. Могут и застудиться. Если же не найдутся любители экстрима - альтернатива - отдых пассивный. Прогулки по парку, посещение музея и оранжереи. Соскучившимся по лету последнее придется по вкусу - в здании бывшего сахарного завода разместилась коллекция заморских растений со всего мира. Киевский ботанический сад даже в свое время просил парочку саженцев для полного собрания.

Гомельский парк планирует в скором времени приобрести и морозостойкие модели аттракционов. При любой температуре они будут повышать уровень адреналина у гостей. А еще администрация парка собирается сделать целый городок зимних забав со снежными горками и катаниями на санках. В целом досуг в холодное время года будет еще жарче, чем летом.

