В главном вузе страны завершились Дни открытых дверей

Белгосуниверситет ежедневно посещали более 500 абитуриентов. На их вопросы ответили деканы и преподаватели вуза. Отметим, что практически все факультеты представили абитуриентам свои презентации.Впервые в нынешнем году День открытых дверей для юношей и девушек провели специалисты нового структурного подразделения БГУ - Института молодежи и образования. Он создан 31 августа 2006 года в целях предоставления образовательных, просветительских услуг и работы по профориентации молодежи. Здесь будут готовить белорусских ребят и иностранных граждан к поступлению в БГУ и другие вузы.