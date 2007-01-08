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В главном вузе страны завершились Дни открытых дверей

08 января 2007 15:54
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Белгосуниверситет ежедневно посещали более 500 абитуриентов. На их вопросы ответили деканы и преподаватели вуза. Отметим, что практически все факультеты представили абитуриентам свои презентации.Впервые в нынешнем году День открытых дверей для юношей и девушек провели специалисты нового структурного подразделения БГУ - Института молодежи и образования. Он создан 31 августа 2006 года в целях предоставления образовательных, просветительских услуг и работы по профориентации молодежи. Здесь будут готовить белорусских ребят и иностранных граждан к поступлению в БГУ и другие вузы.
# общество

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