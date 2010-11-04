В Брестской области перезахоронены останки трех солдат

Они были найдены месяц назад вблизи деревни Хотислав Малоритского района.

Определить, в какой воинской части служили погибшие, историки так и не смогли. Урну с прахом опустили в могилу у местного Кургана Славы. Здесь же покоятся тела еще двух неизвестных солдат. Проститься с воинами пришли жители деревни, руководство района, военнослужащие и священнослужители, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Олег Шишацкий, военный комиссар Малоритского районного военного комиссариата Брестской области:

С большой долей вероятности можно сказать, что это останки красноармейцев, которые приняли свой последний бой на территории Малоритского района. Из какой части эти военные, мы сказать не можем.