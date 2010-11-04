В Минске стартовал 1-й этап Республиканского чемпионата по сбору мозаики

В Национальной библиотеке стартовал первый этап республиканского чемпионата по сбору мозаики. В отборочном туре соревнуются более полусотни участников из Минской области.

Ребята на скорость «строят» Национальную библиотеку, комплекс «Минск-Арена» и складывают карту Беларуси. В каждом пазле около сотни фрагментов. Свои рекорды в ближайшие дни поставят и в регионах. Организаторы нынешнего конкурса, уверены, эти состязания пополнят знания ребят в истории Беларуси и разовьют образное и логическое мышление.

Максим Басалыга, первый секретарь минского областного комитета БРСМ:

В первом туре участники будут собирать пазлы, на которых изображены объекты новейшей истории Республики Беларусь, — здание Национальной библиотеки, «Минск-Арена», а также карту Беларуси с символикой Беларуси. Во втором туре, в котором будут участвовать 10 команд по итогам первого тура, участники будут собирать пазлы и изображением объектов Минской области по регионам.

Екатерина Гаврук, участница конкурса:

Кроме того, что мы просто играем, собираем пазлы, мы здесь общаемся, узнаем историю родной страны, исторические места. И мне кажется, что это просто потрясающе!

Финал конкурса состоится в конце ноября, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В Беларуси будут проводить турниры по сбору пазлов с изображением карты республики