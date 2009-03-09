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В Бразилии разгорается бурная полемика между чиновниками и представителями католической церкви

09 марта 2009 08:50
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Спор – из-за аборта, который врачи сделали девятилетней девочке, забеременевшей в результате изнасилования. По словам медиков, это было необходимо для спасения ее жизни. Право на аборт в этом случае закреплено законодательно. Между тем местный архиепископ эти аргументы не признает. По подозрению в изнасиловании полиция арестовала отчима девочки. Предполагается, что над ребенком надругались с шестилетнего возраста.
# общество

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