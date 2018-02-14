В Березино ко Дню влюблённых установили специальную скамейку для поцелуев

Новости Беларуси. Кстати, в Березино слова любви можно озвучить на специальной скамейке, которую в 2018 году до 14 февраля установили в городском парке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Кстати, в Березино слова любви можно озвучить на специальной скамейке, которую в 2018 году до 14 февраля установили в городском парке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
И даже повесили вывеску над ней: «место для поцелуев». Скамейкой уже успешно воспользовались. Молодая пара – Сосковец Мария и Анатолий – торжественно открыли официальное «место для поцелуев».