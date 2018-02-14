Прямой эфир

В Березино ко Дню влюблённых установили специальную скамейку для поцелуев

14 февраля 2018 17:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Кстати, в Березино слова любви можно озвучить на специальной скамейке, которую в 2018 году до 14 февраля установили в городском парке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Березино ко Дню влюблённых установили специальную скамейку для поцелуев-1

И даже повесили вывеску над ней: «место для поцелуев». Скамейкой уже успешно воспользовались. Молодая пара – Сосковец Мария и Анатолий – торжественно открыли официальное «место для поцелуев».  

# общество # Фотофакт # Социальная инфраструктура

Другие новости рубрики

Все новости
В минском метро появится Wi-Fi
14 февраля 2018 15:37

В минском метро появится Wi-Fi

Наталья Кочанова провела в Минске выездной приём граждан. С какими вопросами обратились белорусы
14 февраля 2018 12:48

Наталья Кочанова провела в Минске выездной приём граждан. С какими вопросами обратились белорусы

Репортаж СТВ: как проходит досрочное голосование в Минске
14 февраля 2018 10:00

Репортаж СТВ: как проходит досрочное голосование в Минске