В белорусские леса пришла весна

Форум начинается сегодня на острове Бали в Индонезии, участие в нем принимает и белорусская делегация. Речь пойдет об изменении климата в мире.
В Бресте открывается отделение дневного пребывания для молодых инвалидов. Здесь они смогут получить элементарные навыки самообслуживания.
Ежегодно ООН, пытаясь заострить внимание мирового сообщества на проблемах инвалидов, объявляет тему очередного года.
27 сентября 2026 08:05
27 сентября 2026 07:59
27 сентября 2026 07:54
27 сентября 2026 07:51
27 сентября 2026 07:46
27 сентября 2026 07:37
27 сентября 2026 07:35
27 сентября 2026 07:32