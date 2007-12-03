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В белорусские леса пришла весна

03 декабря 2007 12:48
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На деревьях начинают распускаться почки. Времена года перепутала верба. Обычна она цветет перед Пасхой, но аномальное тепло заставило растение проснуться в декабре.
# общество

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