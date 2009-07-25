В Беларуси запретили купание в 66 местах

Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Минздрава Беларуси.

Более половины мест массового отдыха, которые вошли в «черный список», приходится на Минскую область (34). Здесь купание запрещено в водохранилищах Смолевичское и Петровичское, озерах у деревень Новоселки, Слобода, Мстиж, Холхолица Борисовского района, а также озерах у деревень Чики и Даниловичи Дзержинского района.



Также под запретом для купальщиков зона отдыха «Дубки» в Борисовском районе и зона отдыха города Борисова. Небезопасно для здоровья купание в Дубровском водохранилище Смолевичского района, прудах деревень Фастовичи и Новые Фаличи, а также водохранилище «Левки» в Стародорожском районе.



Не отвечают санитарно-эпидемиологическим нормам реки Титовка (в зоне рекреации города Марьина Горка Пуховичского района) и Случь (Слуцкий район).



В Столбцах и Столбцовском районе запрещено купаться в реке Неман (пляж ТОК «Высокий Берег» деревни Николаевщина, пляж «Теремок» деревни Новый Свержень, зона отдыха в Столбцах, в деревнях Жуков Борок и Николаевщина). Под запретом также зона отдыха в микрорайоне «Акинчицы» города Столбцы, зона отдыха деревни Конколовичи, озера деревень Новая и Горки.



В Воложинском районе Минской области лучше не заходить в воду Воложинского водохранилища, в зоне отдыха «Желтый Берег» и в зоне отдыха на реке Волмянка.



Кроме того, нельзя купаться в двух зонах отдыха в городе Любань, на Солигорском водохранилище, в водоеме деревни Квасыничи (Слуцкий район), озере в городском поселке Плещеницы (Логойский район) и реке Гайна в Логойске.



В Минске постановления о запрещении купания и отдыха вынесены в отношении водохранилища «Цна», пляжей 6-8 водохранилища «Дрозды», зоны отдыха в районе пляжей 6, 8-9 «Заславского водохранилища». Всего в Минске запрет наложен на 3 водоема.



Второе место по количеству небезопасных для купания и отдыха мест занимает Брестский регион. Здесь медики не советуют окунаться в озеро Светиловское (Барановичский район), реку Щара возле деревни Дарево; в зоне отдыха оздоровительного лагеря «Чайка»; реку Ведьма (Ляховичский район); озеро Сятье возле деревни Велемичи (Столинский район); озеро «Черное» и водохранилище «Селец» Березовского района.



Также в запретный список попали городской пляж на реке «Мухавец» в Кобрине; зоны отдыха санаториев «Надзея» и «Буг», городской пляж на реке «Мухавец» и Жабинковского района; зона отдыха на реке Лесная (Каменец), а также водоемы Катера и Шестакова Каменецкого района.



В Витебской области купание запрещено на реке Западная Двина (за исключением зоны отдыха парка «Мазурино» в Витебске), реках Лучеса и Витьба в Витебске, озерах Шаты, Суя и Яново Полоцкого района; в зоне отдыха ДОЛ «Чайка»; на реке Днепр (в Орше) и озере Щетинка Оршанского района.



В Гродненской области не отвечают санитарно-эпидемиологическим нормам пруды деревень Луцковляны и Суховляны (Гродненский район), а также зоны отдыха на реке Неман в Гродно: пляж «имени XXII партсъезда» и пляж «Центральный».



Всего по одному водоему попали под запрет в Могилевской и Гомельской областях. Это река Бася Чаусского района и зона отдыха пляжа ЦОР Жлобинского района