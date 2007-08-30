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В Беларуси введен экзамен по экскурсионным маршрутам

30 августа 2007 09:08
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Белорусские экскурсоводы и гиды-переводчики теперь будут проходить профессиональную аттестацию. Первые экзамены запланированы на октябрь нынешнего года. С 1 сентября Национальное агентство по туризму начнет прием заявок. Испытание включает компьютерное тестирование и устное собеседование по экскурсионным маршрутам.

Для гидов-переводчиков оно будет проводиться на иностранном языке. Результаты признают положительными, если претендент хорошо владеет методикой и техникой проведения экскурсий, а также культурой и выразительностью речи.
# общество

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