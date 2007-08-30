В Беларуси введен экзамен по экскурсионным маршрутам

Белорусские экскурсоводы и гиды-переводчики теперь будут проходить профессиональную аттестацию. Первые экзамены запланированы на октябрь нынешнего года. С 1 сентября Национальное агентство по туризму начнет прием заявок. Испытание включает компьютерное тестирование и устное собеседование по экскурсионным маршрутам.



Для гидов-переводчиков оно будет проводиться на иностранном языке. Результаты признают положительными, если претендент хорошо владеет методикой и техникой проведения экскурсий, а также культурой и выразительностью речи.

