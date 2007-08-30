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В Новом Орлеане почтили память жертв урагана "Катрина"

30 августа 2007 09:05
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30 августа вторая годовщина трагедии в Новом Орлеане. В траурных мероприятиях принял участие президент США.

Приезд Джорджа Буша вызвал бурю негодований и обвинений в предательстве по отношению к городу, который он обещал перестроить любой ценой. Правительство Соединенных Штатов к настоящему моменту выделило более сотни миллиардов долларов. Однако этого недостаточно, чтобы ликвидировать последствия стихии.

43 тысячи семей все еще живут в трейлерах. В городе увеличилось количество преступлений. В результате нашествия "Катрины" около 1800 жителей штатов Луизиана и Миссисипи погибли, 800 тысяч - остались без крова, а  Новый Орлеан - затопило из-за прорыва дамбы.

# общество

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