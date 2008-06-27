В Беларуси сегодня учились ликвидировать последствия аварии на нефтепроводе

Уникальные совместных учения Министерства по Чрезвычайным ситуациям и концерна "Белнефтехим" прошли сегодня в Гомельской области.

Несанкционированные земляные работы стали причиной повреждения нефтепровода "Гомельтранснефть "Дружба". В результате в Днепр попало порядка тонны нефти, а в прибрежной зоне возник лесной пожар. Как справились с чрезвычайной ситуацией участники совместных тактико-специальных учений концерна "Белнефтехим" и сил МЧС?

Оперативный штаб по ликвидации ЧС начал работу сразу же после поступления сигнала. Место утечки обнаружили оперативно, однако к тому времени там уже бушевал пожар. Горел лес в болотистой местности. Тушить его решили с привлечением авиации. Пока пожарные боролись с огнём, на берегах Днепра, в который попала нефть, кипела работа по её сбору.

Нынешние учения уникальны не только по составу организаций принимающих в них участие и масштабах действа, но и реалистичности происходящего. О произошедшей учебной утечке сообщили даже украинским коллегам.

Особенность белорусских трубопроводов - их непосредственная близость к поймам рек. Место для учений было выбрано не случайно. В нескольких десятках километров от аварии теоретической 14-го февраля произошло реальное ЧП. Тогда в пойму Днепра из нефтепродуктопровода российской компании "Запад-Транснефтепродукт" вылилось порядка 70-ти кубометров дизтоплива. Третья за два года авария заставила россиян наконец-то задуматься над безопасностью своих магистралей.

Сегодня на отдельных участках в белорусской земле лежат трубы производства конца сороковых прошлого столетия. Правда, крупных аварий на предприятиях "Белнефтехима" за последнее время не припомнить.

Своевременная диагностика и ремонт - залог безопасной эксплуатации нефтепроводов. В прошлом году на эти цели потратили свыше 50 миллиардов рублей. Однако от чрезвычайных ситуаций не застрахован никто. И к этому риску, как показали учения, в Беларуси готовы.

