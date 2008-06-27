В столице появятся спортивные объекты, аналогов которым не будет во всей Европе

Уже сейчас ведется строительство одного из них - спортивного комплекса "Минск-арена" на 15 000 посетителей.

Аналогов столичной футбольной площадки нет в Республике. В отличие от обычного - это поле можно использовать 10 часов в сутки круглый год. Футбольный рай обошелся в 3 миллиардов рублей. Недешево. Однако здоровье детей и спортивные показатели, говорят специалисты, дороже. Возможно, в будущем в финале чемпионата Европы по футболу будут играть именно эти ребята.

Спорт - это жизнь, спорт - это мир, спорт - это наш главный кумир. Для воспитанников городского центра олимпийского резерва - это руководство к действию. А условия для этого все есть: 4 крытых корта, в следующем году построят 13 открытых.

Только в этом году в столице ведется строительство и реконструкция 32-ух спортивных объектов. Некоторым из них не будет аналогов в Европе. Активно возводят "Минск-Арену", проектируют водно-спортивный центр и комплекс для гимнастов. А крытый хоккейный Дворец на 10 000 мест в будущем сможет претендовать на место проведения чемпионата мира.

У нас проводятся и будут проводиться многие международные соревнования. Востребованность этих объектов будет только увеличиваться. И вместе с ними разрабатывается и схема строительства гостиниц. Чтобы заполнить 15-тысячную "Минск-Арену" надо увеличить количество гостиничных мест более, чем в три раза, если мы хотим, чтобы к нам приехали болельщики.

Сегодня в столице около 3000 спортивных объектов и с каждым годом их количество увеличивается. А есть предложение - будет и спрос. Особенно это актуально в год здоровья, где все 366 дней на государственном уровне объявлены временем заботы о себе.

