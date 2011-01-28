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В Беларуси будут возрождать родовые усадьбы

28 января 2011 12:22
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Инвесторам их предоставят на льготных условиях для развития сельского туризма.

Правительство утвердило список, в который вошло около 50 таких объектов.

Кроме того, в ближайшие годы у нас могут появиться первые агротуристические курорты. Для этого необходимо создать партнерскую сеть, в которой помимо собственников усадьб будут, например, охотничьи хозяйства и производители сельхозпродукции. Ведь зачастую владельцу сельской усадьбы тяжело одновременно комфортно разместить гостей, вкусно накормить и обеспечить экскурсионными программами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество

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