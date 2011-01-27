Жилой комплекс в форме катамарана построят в Минске

Эксклюзивный жилой комплекс проявится в центральном районе столицы. Его изюминкой станет необычная форма - внешне этот архитектурный ансамбль будет напоминать катамаран.

Первый этаж необычной новостройки на несколько метров поднимут над уровнем земли. А лестницы и лифты расположат не внутри здания ,а в отдельных блоках, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Людмила Баглей, архитектор проекта:

Внутренний двор защищен от легкового автотранспорта. То есть проезд закольцован, меньше загазованность. Думаю, что жильцы оценят.