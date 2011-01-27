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Жилой комплекс в форме катамарана построят в Минске

27 января 2011 19:27
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Эксклюзивный жилой комплекс проявится в центральном районе столицы. Его изюминкой станет необычная форма - внешне этот архитектурный ансамбль будет напоминать катамаран.

Первый этаж необычной новостройки  на несколько метров поднимут над  уровнем земли. А лестницы и лифты  расположат не внутри здания ,а в отдельных блоках, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Людмила Баглей, архитектор проекта:
Внутренний двор защищен от легкового автотранспорта. То есть проезд закольцован, меньше загазованность. Думаю, что жильцы оценят.

# общество

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