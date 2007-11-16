В Беларуси амнистируют около 2,5 тысяч человек

Законопроект об амнистии одобрен Советом Республики Национального собрания Беларуси.

В результате амнистии от отбывания наказания будут освобождены около 1700 человек из исправительных учреждений закрытого типа и около 850 человек из исправительных учреждений открытого типа. Это, в частности, те, кто совершил преступления, относящиеся к категории менее тяжких, и был осужден на срок лишения свободы до 6 лет.

Амнистия также распространяется на несовершеннолетних, беременных женщин, пенсионеров, больных активной формой туберкулеза и онкобольных, совершивших преступления, не представляющие большой общественной опасности.

Сенаторы планируют обсудить и законопроект по усилению ответственности за нарушение правил охоты и рыболовства.