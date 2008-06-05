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Увеличится количество мест для набора студентов

05 июня 2008 09:46
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Такие перемены произойдут с учетом потребностей рынка труда. Изменена также структура набора абитуриентов на специальности. Такое решение Минобразования Беларуси приняло перед началом вступительной кампании. Предстоит подготовить больше медиков, а также специалистов технико-технологического профиля – “транспорт”, “вычислительная техника”, ”энергетика”, “архитектура и строительство”. Увеличен набор и на специальности “промышленная химия”, “туризм и гостеприимство”, естественные науки.
# общество

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