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Сегодня международный день окружающей среды

05 июня 2008 09:40
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Он отмечается с 1972 года. Буквально через год к этой инициативе присоединилась и Беларусь. В нашей стране экологические проблемы в ряду самых важных. Беларусь – в числе государств-участников Киотского протокола. Наша страна выступает за ускорение поправок к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Согласно документу республика принимает на себя обязательство по ограничению и сокращению выбросов парниковых газов. Соответствующий указ 30 апреля нынешнего года подписал Президент Беларуси.
# общество

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