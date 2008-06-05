Сегодня международный день окружающей среды

Он отмечается с 1972 года. Буквально через год к этой инициативе присоединилась и Беларусь. В нашей стране экологические проблемы в ряду самых важных. Беларусь – в числе государств-участников Киотского протокола. Наша страна выступает за ускорение поправок к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Согласно документу республика принимает на себя обязательство по ограничению и сокращению выбросов парниковых газов. Соответствующий указ 30 апреля нынешнего года подписал Президент Беларуси.