Усиление контроля на границе Беларуси не отразится на гражданах, перевозящих товары не в коммерческих целях

Об этом заявляют в Государственном таможенном комитете. Напомним, с 15 мая на пунктах пропуска действует новая система контроля за перевозом товаров.



Как отметили в комитете, ситуация на границе стабилизировалась. Очереди исчезли на белорусско-польском и белорусско-литовском участках. Наблюдается снижение пассажиропотока. Так, на пункте пропуска "Бобровники-Берестовица" количество пересечения физическими лицами границы за сутки уменьшилось в 2,5 раза.



В первую очередь, это связано с тем, что большая часть граждан де-факто были "челноками".