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Усиление контроля на границе Беларуси не отразится на гражданах, перевозящих товары не в коммерческих целях

16 мая 2008 17:21
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Об этом заявляют в Государственном таможенном комитете. Напомним, с 15 мая на пунктах пропуска действует новая система контроля за перевозом товаров.

Как отметили в комитете, ситуация на границе стабилизировалась. Очереди исчезли на белорусско-польском и белорусско-литовском участках. Наблюдается снижение пассажиропотока. Так, на пункте пропуска "Бобровники-Берестовица" количество пересечения физическими лицами границы за сутки уменьшилось в 2,5 раза.

В первую очередь, это связано с тем, что большая часть граждан де-факто были "челноками".
# общество

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