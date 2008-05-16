Среди вышедших на поверхность пензенских затворников - трое граждан Беларуси

По предварительным данным, из двух ранее скончавшихся в землянке затворниц - одна белоруска. Тела двух затворниц этой ночью обнаружили случайно. В подземелье произошел обвал и сотрудники МЧС начали укреплять своды пещеры, чтобы не произошло новых обрушений. Причину смерти затворниц установит судебно-медицинская экспертиза, которая будут проходит в Пензе. Пока лишь известно, что одна женщина умерла от рака, другая, предположительно, гражданка Беларуси от истощения.



Оставшиеся в живых другие граждане Беларуси по решению суда Пензенской области уже покинули российскую территорию. Шестеро наших соотечественников, в том числе двое детей в пути. Они признаны виновными в нарушении режима пребывания в России.



В отношении идейного вдохновителя пензенских затворников Петра Кузнецова возбудили уголовное дело. Экспертиза признала найденную у него литературу экстремистской.



Конца света 35 затворников ожидали под землей почти семь месяцев. Более полугода за развитием событий в селе Никольское следили тысячи корреспондентов и сотни телеканалов. Сегодня в этом деле поставлена точка.