Прямой эфир

Среди вышедших на поверхность пензенских затворников - трое граждан Беларуси

16 мая 2008 17:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
По предварительным данным, из двух ранее скончавшихся в землянке затворниц - одна белоруска. Тела двух затворниц этой ночью обнаружили случайно. В подземелье произошел обвал и сотрудники МЧС начали укреплять своды пещеры, чтобы не произошло новых обрушений. Причину смерти затворниц установит судебно-медицинская экспертиза, которая будут проходит в Пензе. Пока лишь известно, что одна женщина умерла от рака, другая, предположительно, гражданка Беларуси от истощения.

Оставшиеся в живых другие граждане Беларуси по решению суда Пензенской области уже покинули российскую территорию. Шестеро наших соотечественников, в том числе двое детей в пути. Они признаны виновными в нарушении режима пребывания в России.

В отношении идейного вдохновителя пензенских затворников Петра Кузнецова возбудили уголовное дело. Экспертиза признала найденную у него литературу экстремистской.

Конца света 35 затворников ожидали под землей почти семь месяцев. Более полугода за развитием событий в селе Никольское следили тысячи корреспондентов и сотни телеканалов. Сегодня в этом деле поставлена точка.
# общество # Конец света

Другие новости рубрики

Все новости
16 мая 2008 16:46

В столице прошла акция "Пропусти "скорую"

16 мая 2008 13:36

Экзамен для инструкторов столичных автошкол превратился в настоящие экстремальные соревнования

16 мая 2008 13:35

Тепло придет, но с дождями и грозами