Уборочная кампании Беларуси: в лидерах — Брестская область

Более трети всех посевов убрали аграрии Брестчины. Намолоту не мешают ни аномальная жара, ни обильные ночные дожди. Сегодня в поле отправился и губернатор региона.

В области в день убирают в среднем 5% засеянных площадей, а в хозяйстве «Агросад «Рассвет» — не меньше 8%. Даже в дни после дождей. Погоду делают вот такие обычные экипажи (см. видео к сюжету — ред.). Поле — одно на всех, и комбайны одинаковые. Но намолот на 100 тонн больше, чем у соседей.

600 тонн собственного намолота уже в этом сезоне и не меньше 1000 тонн в течение последних четырех лет. Хлебожатный дуэт Владимира и Александра и по возрасту, и по опыту работы хоть и молод, но уже давно обогнал куда более опытных коллег.

Владимир Вишенько, комбайнер:

Встаю и думаю только о том, чтобы поскорей на работу придти и обслужить комбайн. Пока погода, надо убирать.

Чтобы работа спорилась, в подмогу и новая высокопроизводительная техника. А бытовые проблемы, материальную помощь, обеды и ужины взяло на себя местное руководство.

Василий Желенговский, директор сельхозпредприятия «Агросад «Рассвет»:

Социальная программа у нас предусматривает, чтобы в этом и следующем году все механизаторы получили жилье. В среднем, строим 5 домов. В этом году мы закладываем 8-квартирный дом.

О том, как справляются аграрии с аномальной жарой и обильными ночными дождями, губернатор Брестчины решил увидеть своими глазами. Аграрии региона уже убрали более трети всех посевов.

Константин Сумар, председатель Брестского облисполкома:

Конечно, планка 1,5 миллиона тонн для брестчан посильная, и мы будем делать все, чтобы к этому подойти.

Что же касается сроков уборки зерновых, то.если погода не подведет, дожинки можно будет справлять уже через 12 дней.