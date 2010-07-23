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Национальный аэропорт «Минск» стал учебной площадкой для белорусских силовиков

23 июля 2010 15:17
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Сегодня там прошли учения «Альфы», «Собра» и МЧС.

По легенде трое преступников взяли в заложники пятнадцать человек — пассажиров авиалайнера и туристического автобуса. Самолет решено было штурмовать прямо на взлетной полосе во время движения. Кстати, эту контртеррористическую операцию белорусы стали проводить первыми. Ведь ранее считалось, что гул и вибрация лайнера не позволяют незаметно проникнуть на борт. Параллельно, террористов нейтрализовывали и в автобусе.

Уникальность этих учений в том, что впервые подразделения двух силовых ведомств действовали одновременно на разных участках, но при единой координации.

# общество # Фотофакт

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