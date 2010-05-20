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У городских депутатов будет единый день встреч с населением

20 мая 2010 13:31
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Об этом заявил на своей первой пресс-конференции председатель Мингорсовета Михаил Саванович.

Встречи с населением будут проходить в первый понедельник месяца с 17.00 до 19.00. Знать больше о проблемах горожан помогут комитеты территориального общественного самоуправления — КТОСы, а помогать депутатам будет «Совет старейшин» - в него войдут самые опытные депутаты предыдущих созЫвов.

Михаил Саванович, председатель Минского городского Совета депутатов:
Это опытные люди, которые многие годы работали в Совете, есть предложения и от некоторых бывших руководителей города. Это коллегиальный орган, который будет подсказывать, давать советы.

# общество

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