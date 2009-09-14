У Дмитрия Медведева – день рождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева с днем рождения.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. «Присущие вам качества талантливого руководителя, истинного патриота своего Отечества вы энергично направляете на служение России во имя ее процветания и повышения благосостояния граждан», - отмечено в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил удовлетворение встречей в Сочи в августе этого года, которая прошла в атмосфере взаимного доверия и понимания, и подтвердил готовность к дальнейшему диалогу в целях углубления стратегических союзнических отношений между Беларусью и Россией.