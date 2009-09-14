Православные верующие отмечают новолетие

Сегодня – первый день нового года по Григорианскому календарю.

Календарная традиция встречи Нового года менялась не один раз. Известно, что в древности началом считали 14 марта – с новой Луны на весеннее равноденствие. Но уже в конце XV века церковный собор постановил отмечать новолетие и церковное, и гражданское с 14 сентября. Именно в этот день римский император Константин Великий принял христианство.

Современной же новогодней дате мы обязаны Указу Петра I, постановившего отмечать Новый год 1 января. Однако православная церковь придерживается традиций: счет дней и праздников в церковном календаре начинается именно с 14 сентября.