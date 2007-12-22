Прямой эфир

У белорусских прокуроров появится Кодекс чести

22 декабря 2007 11:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Такой документ принят сегодня на совместном заседании коллегии Генпрокуратуры и президиума Белорусской ассоциации прокурорских работников. Он разработан на основании кодекса чести международной ассоциации, принятом в 1999 году. В Кодексе чести определены нормы профессионального и внеслужебного поведения, которому должен следовать прокурорский работник. Взаимоотношения с гражданами должны строиться на принципах справедливости и человечности, без проявления бюрократизма, формализма и неуважительного отношения к законным просьбам и требованиям людей.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
22 декабря 2007 11:48

Новый детский сад открылся в столичном микрорайоне Сухарево-4

22 декабря 2007 11:48

В Беларуси отмечается снижение преступности

22 декабря 2007 11:47

В столице пройдут более 900 выставок-продаж кулинарной продукции