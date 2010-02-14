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Сразу три праздника отмечают православные верующие - Сретение Господне, Прощеное воскресенье и День православной молодежи

14 февраля 2010 15:05
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Сретение, что означает «встреча», приходится на сороковой день после Рождества Иисуса.

А в народе этот праздник называют Громницы. В этот день в храмах освящают свечи, которым приписывают чудодейственную силу, оберегающую дом от грома, молний и болезней.

По древнехристианской традиции сегодня принято просить друг у друга прощения. В православных храмах Беларуси сегодня совершают чин прощения. В шесть вечера в минском Свято-Духовом кафедральном соборе Митрополит Филарет отслужит Великую вечерню.

Торжество предшествует Великому посту. Уже с понедельника у верующих начнутся семь недель молитвы и смирения перед встречей великого праздника — Светлого Христова Воскресения.

# общество

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