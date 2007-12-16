Травмоопасный уик-энд

Большинство дорожных трагедий происходит именно в выходные дни, когда на загородных автотрассах увеличивается транспортный поток. Усугубляет ситуацию гололед на дорогах. Госавтоинспекция в эти дни проводит профилактическую отработку основных автомагистралей Беларуси. Наряды ДПС активно патрулируют такие дороги, как Брест-Минск-граница России, МКАД, Минск-Гомель-граница Украины, и другие оживленные трассы. Особое внимание стражей дорожного порядка - пресечению грубых нарушений правил дорожного движения.