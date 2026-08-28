Торжественное собрание к 30-летию Совета Республики проходит в Несвиже

Сегодня, 28 августа, Несвиж принимает выездное мероприятие «Время выбрало нас». Оно посвящено 30-летию Национального собрания Беларуси. Участвуют около 50 членов Совета Республики всех созывов от Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 лет назад в результате референдума был создан Совет Республики – палата территориального представительства. За это время белорусский парламентаризм стал прочным фундаментом государственности. На встрече в Несвиже собрались те, кто в разные годы вносил вклад в становление законодательной системы страны.

Петр Петух, член Совета Республики Национального собрания Беларуси первого созыва (1997–2000 гг.):

Когда появился двухпалатный парламент, мне выпала такая честь – участвовать в его работе. И в конце концов, это было новое. А новое заключалось в том, что мы одобряли законы, мы участвовали в разработке многих законов. Была размеренная, творческая, плановая работа. И третье: парламент, или Совет Республики, был центром, где мы вели интеграционные мероприятия, развивали связи с другими парламентами стран.

Сегодня сенаторы ознакомятся с социальной инфраструктурой Несвижа. Оценит условия, созданные для жителей региона, а также увидят, как развивается городская среда и сохраняется историко‑культурное наследие.