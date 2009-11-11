Тепло стало во всех зданиях Минска

Паспорта готовности на жилые дома получили все районные ЖРЭО.

Закончен ремонт кровли в старых малоэтажках, проведена тепловая реабилитация домов, остеклены места общего пользования. Косметический ремонт сделан в 2300 подъездах.

Спецтехника прошла проверку и готова в случае необходимости выехать на уборку дорог, песчано-соляные смеси заготовлены.

Сергей Резкий, начальник отдела городского хозяйства Мингорисполкома:

«Минскэнерго» подготовила аварийный запас топлива в количестве более 80 тысяч тонн. Проведена ревизия, промывка и очистка как водопроводных, так и канализационных сетей. Ни с финансированием, ни с материалами, ни с оборудованием серьёзных проблем нет — город уже готов встречать зиму.