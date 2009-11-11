Агасси сознался в употреблении наркотиков

Агасси выпустил автобиографическую книгу, в которой сознался в употреблении метамфетамина и последующем обмане руководства Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Российский теннисист Марат Сафин считает, что американец Андре Агасси после своего скандального признания в употреблении наркотиков теперь должен вернуть Ассоциации теннисистов-профессионалов все завоеванные трофеи и заработанные призовые, сообщает NEWSru.com.

«Я не защищаю АТР, однако признания Агасси ставят всех в щекотливое положение. Ассоциация позволила ему выиграть множество турниров, заработать много денег и держала все в секрете, зачем же он так с ними поступил? Надеялся продать как можно больше экземпляров? Иногда лучше промолчать», — резюмировал Марат.