Телефоны доверия появятся в ЖРЭО столицы

Минчане смогут внести свои замечания и предложения по поводу работы жилищно-коммунальных служб.

Одного звонка будет достаточно, чтобы навести порядок во дворе или поблагодарить добросовестных сотрудников.

По статистике основные вопросы, которые волнуют горожан: благоустройство, ремонт и оплата жилищно-коммунальных услуг.

Галина Гилевич, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:

Это специально выделенный номер телефона в нашем городском объединении и в каждом ЖРЭО районов. На нём постоянно работает специалист, который принимает вопросы, обязательно их записывает, и они решаются.