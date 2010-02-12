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Выборы в местные Советы депутатов: во всех регионах страны проходят обучающие семинары

12 февраля 2010 12:45
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Очередной этап избирательной компании - выдвижение кандидатов - начнётся уже в это воскресенье.

А пока во всех регионах страны проходят обучающие семинары. Вслед за Минской, Брестской и Гомельской областями, сегодня за парты сядут представители Могилёвской и Гродненской. Завершит «шествие по регионам» на следующей неделе Витебщина.

Обсуждаются основные организационные вопросы и все моменты, связанные с новым избирательным законодательством.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Все новинки законодательства направлены на то, чтобы выборы сделать более прозрачными, более открытыми и понятными для тех, кто участвует в избирательном процессе. Но в этом, конечно, нужно участвовать. Если ты будешь довольствоваться мнением экспертов, например, из газеты «Народная воля», то ты будешь иметь искажённое мнение об избирательном процессе.

# общество

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