Суд обязал француза выплатить жене компенсацию за неисполнение супружеских обязанностей в течение 21 года

51-летний житель французской Ниццы по имени Жан-Луи оштрафован на 8,5 тысяч евро за то, что не выполнял супружеский долг. К такому наказанию, ссылаясь на статью 215 Гражданского кодекса – «Супруги взаимно обязываются жить вместе», мужчину приговорил городской суд, сообщает The Daily Telegraph. Суд постановил, что в настоящее время этот закон предполагает, что «сексуальные отношения должны стать частью брака». Мужчина пытался оправдаться тем, что «усталость и проблемы со здоровьем» не позволили ему быть более внимательным в постели, однако судью апелляционного суда в Экс-ан-Прованс это объяснение не устроило. Судья из Ниццы предоставил супругам развод, постановив, что полную ответственность за раскол несет только Жан-Луи.