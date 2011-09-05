В хранилища Минска планируют завести 30 тысяч тонн картофеля и 28 тысяч тонн овощей

В Молодечно проходят последние приготовления к «Дожинкам-2011»

К празднику тружеников села строители и рестораторы сами трудятся круглыми сутками. Чтобы завершить все приготовления, у них чуть больше трех недель. Обещают успеть. Пока же на стройплощадках работа близится к завершению, в декоративных цехах подготовка к празднику идет полным ходом.