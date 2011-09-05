В хранилища Минска планируют завести 30 тысяч тонн картофеля и 28 тысяч тонн овощей

Горожане в период межсезонья будут полностью обеспечены качественной продукцией отечественных производителей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Алексей Романов, заместитель начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Принято постановление Совета Министров о закладке продуктов растениеводства и животноводства в стабилизационный фонд. Хранилища Минска подготовлены для этого, проведены все необходимые ремонтные работы, произведена дезинфекция помещений, отремонтированы овощные контейнеры и разгрузочно-погрузочная техника.