Студенты-аграрии помогают местным СПК убирать картофель с полей на Гродненщине

В Беларуси продолжается массовая уборка картофеля. В хранилища республики уже поступило около 230 тысяч тонн «второго хлеба». В лидерах – Минская и Гомельская области.

Студенты Гродненского аграрного университета вместо изучения теории, сразу приступили к практическим занятиям. Будущие агрономы помогают местному хозяйству в уборке «второго хлеба».

Уборка картофеля для первокурсников задача не из легких. Необходимо быстро, а главное качественно подбирать клубни. Отсидеться в стороне не удается ни кому. Такой строгий подход к делу студенты одобряют. Говорят, все равно лучше, чем лекции учить. А здесь можно еще и неплохо заработать.

Для студента из Эквадора Алекса Стива уборка картофеля – настоящая экзотика. У него на родине все больше бананы собирают. Картофель, правда, тоже выращивают, но высоко в горах и не в таком количестве. Однако, Алекс уже втянулся в работу и не отстает от своих однокурсников.

Поддержка студентов для хозяйства имеет большое значение. Здесь выращивают элитные семена картофеля, Площади не большие, но качество отменное. Чтобы не перемешать разные сорта требуется скрупулезный подход к уборке.

В Гродненской области учащиеся и студенты помогут собрать «второй хлеб» в большинстве хозяйств. Уже к концу недели специальные отряды из университетов и колледжей разъедутся по всем районам республики.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, телекомпания СТВ, Гродненский район.