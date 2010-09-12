День танкистов отмечают 12 сентября в Беларуси

Более 90 лет славной истории, невероятных подвигов и технического совершенства.

Это в их честь рота почетного караула, высокопарные речи и народная благодарность. Возле памятника легендарному Т-34, который увековечил подвиг танкистов, ворвавшихся в 1944 году в оккупированный гитлеровцами Минск, поздравляли представителей одной из самых почетных и в то же время, опасных профессий.

Курск, Сталинград, Берлин, Манчжурия и «Багратион». Каждый школьник знает эти этапы второй мировой во многом благодаря танковым войскам. Ведь именно 6-й гвардейский танковый корпус под командованием белоруса Ивана Якубовского на деле опровергнул неуязвимость «королевских тигров». Памятен всем и подвиг Зиновия Колабанова, когда пять советских КВ-1 стали последним, что видели экипажи 43 немецких танков.

Вооруженные силы тем и уникальны, что на славных традициях прошлого полным ходом идет модернизация настоящего и проектирование будущего. Т-72Б, основной танк белорусской армии уже не такой, как был вчера. Новые прицельно-наблюдательные комплексы, снаряды последнего поколения и обнаружение врага на расстоянии до 5 километров. Такой противник не по зубам даже иностранным аналогам.

Артем Кицененко, Екатерина Ручкина, телекомпания СТВ.