Студенческий десант на полях страны

На помощь сельхозпредприятиям Витебской области из города над Двиной выехали около 5 тысяч студентов и учащихся средних специальных и средних технических учебных заведений.В первом трудовом семестре им предстоит убрать картофель, овощи и кормовые корнеплоды более чем с 10 тысяч гектаров. Если не подведёт погода, студенты будут работать целый месяц. Школьники - не более двух недель. В этом году органы госконтроля обратят особое внимание на соблюдение норм трудового законодательства, а также на социально-бытовые условия, в которых будут проживать студенты.