Для них самое главное - обрести настоящую семью:

В последнее время дети-сироты все чаще находят родителей. В ближайшее время в правительстве рассмотрят поправки в закон "О гарантиях соцзащиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

:Семья Валерия и Евгении Лепляниных с каждым годом становится больше. В прошлом году они усыновили троих детей, в этом - еще двоих. Всего надежду на будущее скупружеская пара подарила уже восьми ребятишкам. Несмотря на юный возраст, бороться с трудностями уже привыкли. Главное, что вокруг много детских улыбок, много радостных им счастливых глаз.

Забота о детях из неблагополучных семей в нашей стране ложится на плечи государства. В случае если по вине родителей жизнь ребенка превратилась в кошмар, дальнейшую его судьбу решают местные органы опеки. Сначала детей направляют на обследование в местные больницы, а после их ждет распределение. Те дети, кому повезло, обретают новых, сознательных и ответственных родителей. Другие же попадают в приют или детский дом. Ясно одно, будущее детей, остается в руках взрослых.