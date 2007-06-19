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"Байнет 2.0"

19 июня 2007 09:13
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Конференция под таким названием открывается в Минске. Мероприятие будет посвящено новой концепции развития Интернета. Так подробно эта концепция будет обсуждаться в Беларуси впервые. Для Беларуси проблема использования локальных ресурсов стоит очень остро, так как стоимость Интернета во многом зависит от того, какие ресурсы посещает пользователь. Свой Интернет белорусы посещают мало, и, прежде всего, из-за отсутствия достаточного количества качественных отечественных ресурсов. Потому, основная цель конференции - обратить внимание на необходимость развития белорусского сегмента в глобальной сети.
# общество

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