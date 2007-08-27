Столица активно готовится к своему дню рождения

По словам организаторов минчан и гостей города, ждет грандиозная программа.

К юбилею столицы популярная российская группа "Город 312" на время станет "Городом 940". Музыканты дадут большой концерт в аэропорту "Минск-1", а поддержат их и белорусские исполнители и представители клуба веселых и находчивых. Здесь же пройдет музыкально-юмористический праздник и выступление белорусский поп-исполнителей. По всему городу в дни торжеств будут работать почти 30 концертных площадок. В каждом районе столицы подготовлены свои сюрпризы.

На площадке возле Национальной библиотеки 8 сентября развернется огромная ярмарка. Более 80 столичных предприятий Минска представят достижения народного хозяйства, а еще предложат продегустировать вкусности от минской марки.

На площади Независимости в этот день устроят световое шоу под духовой оркестр. А у Минской ратуши в День города зазвонят колокола и зазвучит камерная музыка. Вечером эта же площадка будет отдана артистам оперетты. От классики жанра к эклектике.

На проспекте Победителей пройдут как спортивные мероприятия, так и раскинет шатры рыцарский город, угостит сладкой продукцией и медовая ярмарка. Эта территория города будет пешеходной и жители столицы могут прогуляться до улица Мельникайте и посмотреть на праздник-презентацию Национальной школы красоты. А любители пива смогут насладиться пенным напитком, придя к Дому культуры камвольного комбината.

Всего, по задумке организаторов, в столице в дни юбилейных торжеств будут работать 28 концертных площадок. Пройдут гуляния и на окраинах столицы. Между администрациями районов Минска разыгрывается нешуточная конкуренция. Все претендует на первое место в номинации <самый грандиозный и оригинальный праздник>.

Подготовку к юбилею города во Фрунзенском районе начали еще в мае. Тогда и объявили конкурсы на лучшую фотографию и поэму, посвященные городу. Привели в цветочный порядок местный скверик, а начальник отдела культуры предлагала самые невероятные идеи празднования 940-летия города. Остановились на всем по чуть-чуть, в парке "60-летия Октября" будет и исторический экскурс в средневековье и спортивные состязания по армрестлингу и конные прогулки по улицам, и конкурсы на самую длинную косу у Марьи-красы.

Сюрпризы празднования юбилея Минска раскрыты не все. Идут подготовки воплощения самых невероятных идей, чтобы минчане помнили день рождения Минска как день массовой эйфории и грандиозных впечатлений.