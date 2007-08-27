Прямой эфир

Столица активно готовится к своему дню рождения

27 августа 2007 11:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
По словам организаторов минчан и гостей города, ждет грандиозная программа.

К юбилею столицы популярная российская группа "Город 312" на время станет "Городом 940". Музыканты дадут большой концерт в аэропорту "Минск-1", а поддержат их и белорусские исполнители и представители клуба веселых и находчивых. Здесь же пройдет музыкально-юмористический праздник и выступление белорусский поп-исполнителей. По всему городу в дни торжеств будут работать почти 30 концертных площадок. В каждом районе столицы подготовлены свои сюрпризы.

На площадке возле Национальной библиотеки 8 сентября развернется  огромная ярмарка.  Более 80 столичных предприятий Минска   представят достижения народного хозяйства, а еще предложат продегустировать вкусности от минской марки.

На площади Независимости в этот день устроят световое шоу под  духовой оркестр. А у Минской ратуши  в День города зазвонят колокола и зазвучит камерная музыка. Вечером эта же площадка  будет отдана артистам оперетты. От классики жанра к эклектике.

На проспекте Победителей пройдут как спортивные  мероприятия, так и раскинет шатры рыцарский город,  угостит  сладкой продукцией и медовая ярмарка. Эта территория города будет пешеходной и жители столицы могут прогуляться до улица Мельникайте и посмотреть на праздник-презентацию  Национальной школы красоты. А любители пива смогут насладиться пенным напитком, придя к  Дому культуры камвольного  комбината.    

Всего, по задумке  организаторов, в столице в дни юбилейных торжеств  будут работать  28  концертных площадок. Пройдут гуляния и на окраинах  столицы. Между администрациями районов Минска  разыгрывается нешуточная конкуренция. Все претендует на первое место в номинации <самый грандиозный и оригинальный праздник>.

Подготовку к юбилею города во Фрунзенском районе начали еще в мае. Тогда и объявили конкурсы на лучшую фотографию и поэму, посвященные городу. Привели в цветочный порядок местный скверик, а начальник отдела культуры предлагала самые невероятные идеи празднования 940-летия города. Остановились на всем по чуть-чуть, в парке "60-летия Октября" будет и исторический экскурс в средневековье и спортивные состязания по армрестлингу и конные прогулки по улицам, и конкурсы на самую длинную косу у Марьи-красы.

Сюрпризы празднования юбилея Минска раскрыты не все. Идут подготовки воплощения самых невероятных идей, чтобы минчане помнили  день рождения Минска как день массовой эйфории и грандиозных впечатлений. 

 

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
27 августа 2007 08:45

"Монета - символ государства"

27 августа 2007 08:44

Травматологи и ортопеды делятся опытом

27 августа 2007 08:43

Специалисты стремятся повысить промышленную безопасность