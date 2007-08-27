"Монета - символ государства"

27 августа в Национальном банке Беларуси открылась третья международная нумизматическая конференция.

Для участия в ней в Минск приехали любители монет из Украины, России, Польши. Впервые конференция посетили гости из Латвии. 40 лет минуло с того дня, когда в Беларуси появилась первая памятная монета. Сегодня в коллекции национального банкам насчитывается около 100 экземпляров. Многие из них брали первые призы на международных нумизматических конкурсах.

Светлана Засеквич - художник. Но ее творчество не картины. Она создает то, за что потом нумизматы всего мира готовы отдать любы деньги. Светлана рисует монеты. Сегодня у Светланы уже не одна гордость. Её творения не единожды побеждали в международных конкурсах. Совсем недавно, созданная ей монета "Тысяча и одна ночь", победила на конкурсе в Италии. Всего же в этом году Беларусь принимала участие в трех конкурсах.

В этом же году впервые был проведен конкурс монет стран СНГ и Балтии "Монетное созвездие 2007". Памятная монета Национального банка Беларуси "Сокол - подорожник" победила в номинации "Золотая монета года" и стала гордостью белорусской коллекции.

Национальный банк Беларуси сегодня выпускает монеты из разных металлов - золота, серебра и медно-никелевого сплава. При этом они пользуются большой популярностью среди нумизматов не только Беларуси, но и других стран. С 1997 года Нацбанком было продано более 500 тысяч памятных монет.

