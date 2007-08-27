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"Монета - символ государства"

27 августа 2007 08:45
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27 августа в Национальном банке Беларуси открылась третья международная нумизматическая конференция.

Для участия  в ней  в Минск приехали любители монет из Украины, России, Польши. Впервые конференция посетили гости из Латвии. 40 лет минуло с того дня, когда  в Беларуси появилась первая памятная монета. Сегодня  в коллекции национального банкам насчитывается около 100 экземпляров. Многие из них брали первые призы на международных нумизматических конкурсах.

Светлана Засеквич - художник. Но ее творчество не картины.  Она создает то, за что потом нумизматы всего мира готовы отдать любы деньги.  Светлана рисует монеты. Сегодня  у Светланы уже не одна гордость. Её творения не единожды побеждали  в международных конкурсах. Совсем недавно, созданная ей монета "Тысяча и одна ночь", победила на конкурсе  в Италии. Всего же  в этом году  Беларусь принимала участие  в трех конкурсах.

В этом же году впервые был проведен конкурс монет  стран СНГ и Балтии "Монетное созвездие 2007". Памятная монета Национального банка Беларуси "Сокол - подорожник"  победила  в номинации "Золотая монета года" и стала гордостью белорусской коллекции.

Национальный банк Беларуси сегодня выпускает монеты из разных металлов - золота, серебра и медно-никелевого сплава.   При этом они пользуются большой популярностью среди нумизматов не только Беларуси, но и других стран. С 1997 года Нацбанком было продано более 500 тысяч памятных монет.

# общество

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