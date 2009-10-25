Старейший сантехник Бреста отметил 90-летний юбилей

Несмотря на почтенный возраст, он по-прежнему трудится в местном ЖЭСе.

С восьми утра он, как и полагается слесарю, на работе. Хоть и фамилия его Ларин, от «ямба» и «хорея» Петр Сергеевич далек. Его стихи и проза — гаечные ключи и трубы. В этом «искусстве» он более полувека и признанный мастер

Сейчас Петр Сергеевич реанимирует старую сантехнику. А раньше почти всех жильцов в округе знал, как говорят, в лицо. Он и сейчас любит повторять - когда в доме тепло – на душе радостно. А ведь начинал молодой слесарь-сантехник с обслуживания еще раритетных угольных котельных.

Местные коммунальщики называют чудо-слесаря живой легендой. На днях ему стукнуло 90 лет, а он по-прежнему на работе. Петру Сергеевичу любая поломка нипочем. Потому и идут к нему молодые за советом. В отличие от своего киношного коллеги Афони, брестский мастер обязательно помогает. И словом, и делом . Впрочем, ученики сегодня удивляют учителя новыми технологиями.

В ЖЭСе, где работает Петр Сергеевич, первым делом показывают замок. Здесь его так и называют — «Ларинский»: кусок трубы, арматура и гайка. Благодаря ему технические помещения теперь закрыты наглухо от глаз посторонних. Чтобы вскрыть чудо-изобретение, нужен специальный ключ — слесаря.

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