С 1 ноября трудовые пенсии повышаются почти на 10 процентов

Соответствующий указ подписал глава государства.

Теперь средняя пенсия по возрасту составит 434,5 тысячи рублей. Денежную прибавку уже со следующего месяца ощутят около 2 млн. пожилых людей.

— Следует отметить, что для каждого пенсионера размер перерасчёта будет составлять индивидуальную сумму в зависимости от параметров стажа и параметров его заработной платы, которые принимались при расчёте пенсии. Ноябрьские пенсии будут выплачены с 1 по 26 ноября, и, в связи с принятием данного указа и повышением пенсий, потребуются дополнительные средства из Фонда социальной защиты населения в размере примерно 92 миллиарда, — сообщила Марианна Щеткина, первый министр министра труда и социальной зашиты Республики Беларусь.